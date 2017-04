Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ist neuer Großmeister und Fürst des Souveränen Malteserordens

(Rom) Die 56 Wähler des Großen Staatsrates haben beim heutigen Konklave den bisherigen Großprior von Rom, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zum neuen Fürst und Großmeister des Souveränen Malteserordens gewählt. Die Wahl fand in der Villa Magistrale in Rom statt, einem exterritorialen Gebiet, das der Souveränität des Ordens untersteht.

Der 80. Großmeister in der fast tausendjährigen Geschichte des Ordens wird am morgigen Sonntag auf dem Aventin im Rahmen einer Dankmesse vereidigt. Diese wird nicht vor dem Kardinalpatron des Ordens, Kardinal Raymond Burke erfolgen, sondern dem am 4. Februar von Papst Franziskus ernannten Apostolischen Sondergesandten, Kurienerzbischof Angelo Becciu, Substut des vatikanischen Staatssekretariats.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL