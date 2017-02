Kardinal Burke wehrt sich gegen „Verleumdung“ – Wer verstehen will, was im Vatikan geschieht, muß hinter die Kulissen blicken

(Rom) Kardinal Raymond Burke, brillanter Jurist und bis Ende 2014 höchster Richter beim Heiligen Stuhl, ist ein geduldiger Mann, der viel erträgt. Alles läßt er sich aber nicht bieten. Wer derzeit verstehen will, was im Vatikan und in der Kirche wirklich passiert, der muß genau hinhören, hinter die Kulissen blicken, zwischen den Zeilen lesen und vor allem hinterfragen, was die „erprobten Informations-Desinformations-Kanäle“ an Gerüchten ausstreuen, so der Vatikanist Marco Tosatti. Mit anderen Worten: Wer durchblicken will, ist als Beobachter gefordert. Das ist anstrengend, aber im Dienst für die Kirche erforderlich.

Im November 2014 von Papst Franziskus abgesetzt, aus dem Vatikan entfernt und als Kardinalpatron zum Malteserorden versetzt, sagte er zu dieser Demütigung nur, wo der Papst ihn hinschicke, dort gehe er hin. Als ihn Papst Franziskus nun nach Guam schickte, sagte er, er sehe das nicht als Verbannung.

Der Sündenbock will Kardinal Burke nicht sein

Als Sündenbock für die schmutzige Wäsche anderer im Malteserorden will er aber nicht herhalten. Im Orden, der zugleich souveränes Völkerrechtssubjekt ist, hatte sich im Dezember/Januar ein harter Machtkampf zugespitzt. Mit vatikanischer Unterstützung wurde faktisch der erste Stand der Profeßritter von einigen Angehörigen des zweiten Standes entmachtet. Der Jurist Burke mußte dem rechtlich unsauberen Treiben tatenlos zusehen. Das beste Gesetz taugt nur soviel, als sich Leute finden, die für dessen Einhaltung sorgen. Im Vatikan setzte man sich über die Ordensverfassung hinweg. Auslegungssache?

Journalisten, die dem „magischen Zirkel“ um Papst Franziskus nahestehen, wie Tosatti kommentierte, lieferten der staunenden Öffentlichkeit eine bestimmte Lesart der Ereignisse im Orden, die wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Kardinal Burke meldete sich nicht zu Wort, stellte nicht richtig. Er war der Botschafter des Papstes beim Orden. Botschafter haben nicht ihre Meinung zu äußern, sondern öffentlich nur im Sinne ihres Mandanten zu sprechen.

Der Machtkampf im Malteserorden

Schließlich wurde doch der Brief bekannt, den Burke am 1. Dezember 2016 von Papst Franziskus erhielt. Ein Brief, der deutliche Handlungsanweisungen enthielt, gegen bestimmte Machenschaften im Orden vorzugehen. Als Botschafter des Papstes hielt sich Burke auch daran und stach damit ins Wespennest. Das konnte er nicht wissen. Der Kardinalstaatssekretär mischte sich plötzlich ein, stellte sich gegen ihn und erklärte, das mit dem Brief des Papstes sei alles irgendwie ganz anders gewesen und mißverstanden worden.

Der Ritter zweiten Standes, Albrecht Freiherr von Boeselager, als Großkanzler Regierungschef im Ordensstaat, war vom Großmeister des Ordens abgesetzt und vom Vatikan, mit päpstlicher Vollmacht, wieder eingesetzt worden. Die jahrhundertealten hierarchischen Strukturen im Orden waren durch ein Machtwort des Papstes außer Kraft gesetzt worden. Kaum wieder im Amt, und das nun als eigentlicher Machthaber im Orden, trat Boeselager Anfang Februar vor die Presse und erklärte, keine Verwendung mehr für Kardinal Burke im Orden zu haben. Wenige Tage später verschickte der Vatikan den Kardinal in die Südsee, weit fort aus Rom.

„Das betrachte ich als Verleumdung“

Der Angriff Boeselagers wurde dem Kardinal dann doch zu bunt. Er trat an die Öffentlichkeit, um klarzustellen, daß er zu keinem Zeitpunkt den Rücktritt Boeselagers gefordert hatte. Der entsprechende Vorwurf wurde pikanterweise von Ludwig Hoffmann von Rumerstein wiederholt, ein österreichischer Profeßritter, also Angehöriger der alten Garde. Hoffmann von Rumerstein leitet der Ordensverfassung gemäß als Statthalter den Orden bis zur Wahl eines neuen Großmeisters, hat aber durch vatikanische Interferenz nur mehr soviel zu sagen, wie ihm der Vatikan erlaubt. Die einseitige Darstellung einer bestimmten Fronde hat zahlreiche Adepten, Mitläufer und naive Nachbeter gefunden.

Nach der Wortmeldung des Statthalters wurde Kardinal Burke dann doch deutlich: Die Behauptung, er und nicht Großmeister Fra Matthew Festing habe Boeselagers Kopf gefordert, „betrachte ich als Verleumdung“. Großmeister Festing, der Unterlegene im ordensinternen Machtkampf, trat am 24. Januar nach einem Gespräch mit Papst Franziskus enttäuscht und entnervt zurück. Hoffmann von Rumerstein mochte gemeint haben, mit der neuen Version der Darstellung dem Orden in dieser kritischen Situation zu nützen. Immerhin müssen die Profeßritter wie er damit rechnen, daß Papst Franziskus sie ganz entmachtet. Die päpstlichen Ankündigungen, den Orden „reformieren“ zu wollen, wurden von Teilen des Ordens als Drohung empfunden.

„Wer Verteilung von Verhütungsmitteln zuläßt, soll auch Verantwortung dafür übernehmen“

Nach einer Rekonstruktion der Fakten war die Rücktrittsforderung an Boeselager überhaupt nicht geplant. Großmeister Festing, mit der schriftlichen Aufforderung des Papstes vom 1. Dezember in der Hand, wollte Klarheit schaffen. Dazu lud er Boeselager am 6. Dezember vor und konfrontierte ihn mit Vorwürfen, die durch zwei Untersuchungsberichte unabhängig voneinander ans Licht gekommen waren. Erst als sich der Großkanzler uneinsichtig zeigte, eskalierte die Konfrontation. Der Großmeister forderte Boeselagers Rücktritt. Als dieser sich weigerte, setzte ihn Festing ab. Der Rest ist bekannt.

Kardinal Burke wörtlich zu dem Zusammenstoß vom 6. Dezember:

„Ich hatte keinerlei Autorität, um vom Großkanzler den Rücktritt zu fordern. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, daß eine Person, die bewußt in den Werken des Ordens die Verteilung von Verhütungsmitteln zuläßt, dafür auch die Verantwortung übernehmen sollte. Der Großmeister hat dann erneut den Großkanzler zum Rücktritt aufgefordert, was dieser verweigerte. Dann schritt der Großmeister zu seiner Absetzung, ohne daß ich in irgendeiner Weise daran beteiligt war.“

Nun habe ihn der Papst nach Guam geschickt, um ein Verfahren gegen einen emeritierten Erzbischof zu leiten. Das sehe er als Aufgabe, nicht als Verbannung aus Rom.

„Der Papst hat nie persönlich mit mir über diesen Auftrag gesprochen.“

Zwei Operationen und die erprobten Informations-Desinformations-Kanäle

Die eigentliche Nominierung erfolgte durch die Glaubenskongregation. Marco Tosatti schrieb dazu:

„In Wirklichkeit lassen sich in dieser ziemlich trüben Geschichte zwei unterschiedliche, miteinander verknüpfte Operationen unterscheiden. Die erste Operation betrifft interne Machtkämpfe im Malteserordens, bei denen es wahrscheinlich auch um Geld geht. Es ist bedauerlich, daß die Figur des Papstes auf so offensichtliche Weise in diese Operation verwickelt wurde: Er war es, der den Großmeister zum Rücktritt zwang. Welche Mittel er dazu einsetzte, wissen wir nicht.“

Eine weiterer Aspekt, so Tosatti

„ist die Intervention des vatikanischen Staatssekretariats: Man weiß, daß die Familie des abgesetzten und nach dem ‚Anschluß‘ des Ordens an den Vatikan wiedereingesetzten Großkanzlers ausgezeichnete Beziehungen zur Terza Loggia hat; aber dem Substituten die Aufgabe zur geistlichen Erneuerung des Ordens übertragen …“

Vom „Anschluß“ sprach der Schweizer Journalist Giuseppe Rusconi und spielte damit auf den „Anschluß“ Österreichs 1938 an das Deutsche Reich an, um zu sagen, daß Ende Januar vom Vatikan das gleiche mit dem Malteserorden gemacht wurde. Die „Terza Loggia“ meint den dritten Stock im Apostolischen Palast und ist ein Synonym, um zu sagen, daß die Familie Boeselager „ausgezeichnete Beziehungen“ zum Papst hat.

Tosatti weiter:

„Die zweite Operation scheint hingegen eine opportunistische Aktion. Es bietet sich die Gelegenheit, jemanden anzugreifen, zu diskreditieren wie Burke, der in anderen Bereichen lästig ist, und zugleich durch Nebelkerzen Verwirrung über die wirklichen Manöver zu stiften. Es genügt über die erprobten, befreundeten Informations-Desinformations-Kanäle, Gerüchte auszustreuen, daß er [Burke] an allem Schuld sei … Immer dieser Burke! Wieviel Geduld doch der Papst mit ihm aufbringt! …“

Wer verstehen will, was derzeit im Vatikan und in der Kirche vor sich geht, der muß sich die Mühe machen, zwischen den Zeilen zu lesen, hinter die Kulissen zu blicken und genau hinzusehen, wer was sagt und behauptet, vor allem, wenn es vermeintlich neutral „in der Zeitung steht“.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: Ordine di Malta Sicilia (Screenshot)

