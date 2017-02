Das „Anti-Franziskus-Video“, das die New York Times beklagte

(Washington) Von welchem Video „gegen Papst Franziskus“ berichtete die New York Times am vergangenen 7. Februar?

Damals veröffentlichte die New York Times einen ausführlichen Artikel von Jason Horowitz, der damit eine Angriffsserie gegen Kardinal Burke einläutete und den Anti-Trump-Kampf um das Weiße Haus auf die Katholische Kirche ausweitete.

Horowitz erwähnte in dem Artikel ein Video, das auf Youtube gegen Papst Franziskus verbreitet werde, wobei er als Urheber rigide, selbstbezogene, traditionalistische „Fundamentalisten“ benannte und – wohl nicht unabsichtlich – in die Nähe des Islamischen Staates (IS) und seiner kruden Propagandavideos rückte.

Das Video wurde von Horowitz aber weder veröffentlicht noch verlinkt. Wir veröffentlichen es, damit sich jeder selbst ein Bild machen kann.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: New York Times (Screenshot)