„Kaufpreis unseres Heils – Zugänge zum Geheimnis des kostbaren Blutes Jesu Christi“

Ein neues Buch von Markus Büning ist passend zum Gedenktag der Seligen Anna Katharina Emmerick am 9. Februar erschienen. Als Schwerpunkt hat der Buchautor die hagiographischen Themen entdeckt, da aus seiner Sicht nur durch die Impulse der Heiligen eine wahre Reform der Kirche erfolgen kann.

Nach den Sakramenten („Brücken zur Heiligkeit“), den Sakramentalien („Jesu Gewand berühren“) und den Tugenden („Ermunterung zur Heiligkeit“) wird dieses Anliegen nun in Bezug zu einem weiteren zentralen Thema katholischer Spiritualität gesetzt: die Verehrung des kostbaren Blutes Jesu Christi.

Gegenstand dieses Buches ist allerdings nicht nur der hagiographische Zugang zu diesem Thema. Zunächst werden die biblischen und lehramtlichen Grundlagen dieses Glaubensgeheimnisses dargestellt. Zudem wird die Verehrung des kostbaren Blutes in der Liturgie der Kirche in den Blick genommen. Hier wird die Forderung erhoben, das Hochfest des Kostbaren Blutes auch im ordentlichen Ritus der römischen Liturgie wieder zu beleben.

Wie immer in Bünings Büchern schließen die Überlegungen mit einem Gebetsteil. So soll vom Lesen zum Beten übergangen werden: Alle Ehre sei dem kostbaren Blute Jesu!

Der Erzbischof von Vaduz, Wolfgang Haas, hat diesem Buch ein Vor- und ein Nachwort geschrieben:

„Es gibt geistbegabte Menschen, die es in tiefer Einsicht unternommen haben, über das Heilsgeheimnis des Blutes Christi und über dessen Wirkmacht höchst erbauliche Gedanken ins Wort zu heben und in geistlich nutzbringenden Schriften festzuhalten. Diesem Anliegen will auch das vorliegende Buch dienen, wofür dem Verfasser aufrichtige Anerkennung und herzlicher Dank gebühren. Möge diese Publikation, welche die biblischen, lehramtlichen und theologischen Grundlagen einer echten Verehrung des Kostbaren Blutes zu erschließen bestrebt ist, dazu beitragen, dass gerade auch heute und in Zukunft immer mehr das Gestalt gewinnt, was der heilige Kaspar del Bufalo – der große Apostel des Kostbaren Blutes Jesu Christi – in seiner „Generalis operis adumbratio“, die er Papst Leo XII. entboten hat, so formulierte: ‚In der Verehrung des Kostbaren Blutes haben wir die Schatzkammer der Weisheit und Heiligkeit‘.“ (Aus dem Vorwort von Wolfgang Haas, Erzbischof von Vaduz)