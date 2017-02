Das „unverwechselbare Lehramt“ von Franziskus – Auf Protestplakate folgt Satire-Ausgabe des Osservatore Romano

(Rom) „Die Anti-Papst-Fronde kehrt mit einem falschen Osservatore zurück.“ Nach den Protestplakaten gegen die Amtsführung von Papst Franziskus, die rund um den Vatikan in den Straßen Roms angebracht wurden, tauchte eine Satire-Ausgabe des Osservatore Romano auf. Die Schlagzeile der Titelseite dieser gefälschten Ausgabe der „Zeitung des Papstes“ lautet „Ich habe geantwortet!“ Die Anspielung gilt den Dubia (Zweifeln) von vier namhaften Kardinälen, mit denen diese dem katholischen Kirchenoberhaupt fünf Fragen stellten, deren Beantwortung Papst Franziskus seit dem 19. September verweigert.

„Eine weitere böse Überraschung für Papst Franziskus. Unbehagen größer als man es zugeben will“

Die Satire-Ausgabe des Osservatore Romano wurde mittels E-Mail an zahlreiche Empfänger verschickt, wie Franca Giansoldati von der römischen Tageszeitung Il Messaggero in der Freitagausgabe der vergangenen Woche berichtete:

„Eine weitere böse Überraschung für Papst Franziskus. Weniger als eine Woche nach den illegal angebrachten Anti-Bergoglio-Plakaten in verschiedenen römischen Stadtvierteln sind jene erneut aufgetreten, die in den orthodoxesten Teilen der Kurie und der katholischen Welt Bauchschmerzen haben. Zeichen dafür, daß das Unbehagen größer ist, als man es zugeben will, und vielleicht gerade deshalb sollte es nicht als Bagatelle abgetan werden.“

Die neue Aktion der Pasquinaten ist in Form einer Satire aufgetreten. Mittels E-Mail wurde die Satire-Ausgabe des Osservatore zahlreichen Kardinälen, Bischöfen, Monsignori und anderen Würdenträgern zugesandt.

Kritik am Schweigen von Papst Franziskus zu den Dubia

Die perfekt gefälschte Ausgabe des Osservatore Romano ist eine sarkastische Kritik am Schweigen von Papst Franziskus zu den Dubia der vier Kardinäle Brandmüller, Burke, Caffarra und Meisner. Diese hatten Papst Franziskus am 19. September fünf Fragen zum Interpretationschaos zukommen lassen, das durch das nachsynodale Schreiben Amoris laetitia in der Kirche entstanden ist. Die vier Kardinäle ersuchten den Papst um eine Klärung der Zweideutigkeiten. Konkret forderten sie von ihm ein Bekenntnis zur überlieferten Glaubens- und Morallehre und zur Sakramentenordnung. Damit sollte den Versuchen ein Riegel vorgeschoben werden, die Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe aufzuweichen und die wiederverheirateten Geschiedenen, die nicht enthaltsam zusammenleben, zu den Sakramenten zuzulassen. Darin sehen Verteidiger des Ehesakraments einen Versuch, die „Scheidung auf katholisch“ einzuführen.

Papst Franziskus weigert sich seit bald fünf Monaten, die Fragen zu beantworten, obwohl deren Beantwortung durch ein einfaches, aber klares Ja oder Nein möglich wäre.

Das Dilemma mit eindeutigen Antworten

Kritiker des päpstlichen Kurses sehen in dieser Verweigerungshaltung den Beweis, daß Franziskus die überlieferte Lehre nicht bekräftigen wolle, sondern eine Linie vertritt, jene, die Kardinal Walter Kasper am 20. Februar 2014 vor dem Kardinalskollegium formuliert hatte, die von führenden Kardinälen als „häretisch“ bezeichnet wurde. Würde er im Sinne der kirchlichen Lehre antworten, würde er den von ihm gewollten Kurs verleugnen und die Kasperiaden zunichte machen. Würde er im Sinne der „häretischer Thesen“ (Brandmüller) antworten, würde er sich selbst offenkundig dem Häresie-Verdacht aussetzen und sein Pontifikat in Frage stellen. Soweit das schwerwiegende Problem, um das es bei den Dubia geht, und das unausgesprochen über dem derzeitigen Pontifikat und der Kirche lastet.

„Nie zuvor hat ein päpstliches Dokument über die Liebe mehr Brüche, Mißverständnisse und Bitterkeit verursacht“, so Giansoldati.

Die Journalistin erinnerte in ihrem Artikel an Kardinal Burke, einen der vier Unterzeichnern der Dubia, der vor Weihnachten „mit der Geduld am Ende“, weil Franziskus noch immer keine Antwort auf einfach und eindeutig formulierte Fragen gegeben hatte, „eine Art von Ultimatum“ in den Raum stellte. Der US-amerikanische Kardinal und von Franziskus abgesetzte ehemalige Höchstrichter des Heiligen Stuhls deutete an, daß ein in Glaubensfragen „irrender Papst“ zurechtgewiesen und korrigiert werden könne. Dazu gebe es eine in der Kirchengeschichte angewandte Vorgangsweise.

Das „unverwechselbare Lehramt“ von Franziskus: „Ja und Nein“

Mittels E-Mail wurde Ende vergangener Woche eine perfekte Ausgabe des Osservatore Romano im PDF-Format verbreitet. Die große Schlagzeile der Titelseite samt Untertitel lautete:

„Ich habe geantwortet! Franziskus hat das Schweigen zu den Dubia der vier Kardinäle gebrochen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Gesagt, getan: hier sind die fünf sic et non, mit denen der Papst jeden Zweifel beseitigt hat. Jede Antwort wird mit seinem bisherigen, unverwechselbaren Lehramt erläutert.“

Soweit die satirische Schlagzeile. Und im selben Ton geht es weiter. Die Antworten des „unverwechselbaren Lehramtes“ des Papstes sind dann kein Ja oder Nein, sondern perfekte Zweideutigkeiten, die Franziskus jeweils mit einem „Ja und Nein“ abschließt.

Wer die Satire-Ausgabe des Osservatore Romano hergestellt hat, besitzt perfekte Kenntnis der Graphik der „Tageszeitung des Papstes“, beherrscht einwandfrei die Sprache von Papst Franziskus und kennt sich in den päpstlichen Dokumente und Aussagen aus.

Dubium 3 – Franziskus: „Jesus hat bei der Ehebrecherin ein bißchen den Dummen gespielt“

Ein Beispiel: Der dritte Zweifel der vier Kardinäle lautet: „Ist es nach Amoris laetitia noch möglich, zu sagen, dass eine Person, die im Ehebruch lebt, sich in einer objektiven Situation der habituellen schweren Sünde befindet?“ Die Antwort von Franziskus in der Satire-Ausgabe erfolgt mit einem Originalzitat des Papstes. Am 16. Juni 2016 hielt er in der Lateranbasilika eine Ansprache zur Eröffnung der Tagung seiner Diözese Rom zur Umsetzung von Amoris laetitia. Darin sagte er:

„Mit der Ehebrecherin stellt sich Jesus ein wenig dumm, läßt Zeit verstreichen, schreibt auf die Erde … und dann sagt er: ‚Fangt an: Der Erste von euch, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.‘ Und was ist die Moral davon? Sie war zu steinigen, aber Jesus hat die Moral umgangen. Das läßt uns denken, daß man nicht von ‚Strenge‘ sprechen kann.“

Jesus hat also, wenn es um Ehebruch ging, laut Papst Franziskus, ein „bißchen den Dummen gespielt“. Das Ergebnis der „Umsetzung“ von Amoris laetitia in der Diözese Rom ist die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener und anderer Personen, die in irregulären Beziehungen leben, zu den Sakramenten.

Reaktionen von Kardinal Kasper und Antonio Spadaro: „2 + 2 ergibt eben 5″

Die gefälschte Ausgabe des Osservatore Romano ist mit weiteren satirischen Artikeln gefüllt, darunter spontane Reaktionen von Kardinal Walter Kasper und Pater Antonio Spadaro (Civiltà Cattolica) zur päpstlichen Antwort auf die Dubia. Beide gehören zu den engsten Beratern des Papstes in Sachen Ehelehre.

Kardinal Kasper, wie es in der Satire-Ausgabe heißt, sei, als er von der Antwort des Papstes hörte, „sofort auf die Knie gefallen“.

„Ich gestehe, auf den Knien zu liegen, ist etwas unbequem, aber es ist die einzig richtige Position, die man einzunehmen hat, um die beruhigenden päpstlichen Antworten auf die Zweifel der Kardinäle zu lesen.“

Spadaros Reaktion wird mit den Worten zitiert:

„Nach diesen Antworten ergibt 2+2 eben 5, wie ich es bereits in einem Tweet am Morgen von Epiphanie prophezeit hatte.“

Kardinal Pinto nach Antwort des Papstes „verschwunden“

In einem weiteren Artikel tritt Msgr. Pio Vito Pinto, der Dekan der Rota Romana, als Kardinal auf, der er in Wirklichkeit nicht ist. Msgr. Pinto hatte den vier Kardinälen mit der Aberkennung der Kardinalswürde gedroht, weil sie es gewagt hatten, dem Papst ihre Dubia zu unterbreiten und öffentlich publik zu machen. Dem Papst Fragen zu Glaubensthemen zu stellen, gelte in Kreisen päpstlicher Vertrauter als unerhört und müsse bestraft werden. Laut dem Satireblatt belohnte Franziskus den Dekan der Rota für seine bewiesene „Papsttreue“ mit der Kardinalswürde. Auf den Kirchenjuristen Pinto stützte sich Franziskus bei seinen Plänen einer Ehereform, besonders der Reform des Ehenichtigkeitsverfahrens, die von Kritikern als „katholische Scheidung durch die Hintertür“ bezeichnet wird.

In der Satire-Ausgabe heißt es:

„Seit den heutigen Morgenstunden fehlt jede Spur von Kardinal Pinto, dem Dekan des Gerichtshofes der Rota Romana. Zeitig am Morgen waren ihm von Santa Marta die Antworten auf die Dubia der vier Kardinäle zugestellt worden, die Papst Franziskus im Laufe des Tages öffentlich bekanntgeben würde. Der Kardinal öffnete den Briefumschlag, las die Antworten des Papstes und sagte mit sichtlicher Zustimmung: ‚Eindeutiger als so, ist nur der Tod!‘ Daraufhin verschwand er. Das bezeugte die Gouvernante des Purpurträgers, die von einem Offizier der päpstlichen Gendarmerie befragt wurde.“

Päpstliche Gendarmerie sucht nach Satirikern

Das Gendarmeriekorps der Vatikanstadt nahm Ermittlungen auf, das ist kein Scherz, um die Urheber der Satire-Ausgabe des Osservatore Romano ausfindig zu machen. Diese dürften allerdings weniger in den zuletzt häufig zitierten und von Papst Franziskus vielgescholtenen „Kurienkreisen“ zu suchen sein, die „Widerstand“ gegen seine Linie leisten würden. Die Urheber scheinen weniger im Vatikan zu sitzen, sondern vielmehr von Franziskus enttäuschte und besorgte Laienkreise außerhalb des Vatikans zu sein. Die Jagd der päpstlichen Gendarmerie nach Satirikern wird daher ziemlich erfolglos bleiben.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: MiL