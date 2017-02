Pasquinate: Staatsschutz hat anonymen Urheber der Protestplakataktion gegen Papst Franziskus ermittelt

(Rom) Laut ersten Informationen des Blogs „Existentiell randständig“, die Namensgebung erfolgte in Anspielung auf die päpstliche Vorliebe für die „Ränder“, führte der italienische Staatsschutz DIGOS in den vergangenen Tagen auf Hochtouren akribische Ermittlungen durch, bei denen hochmoderne Technologie zum Einsatz kam. Dadurch konnte die Identität des Plakatklebers einer Protestaktion gegen Papst Franziskus in den Straßen Roms ermittelt werden.

Mit anonymen Plakaten war in der Nacht auf den 4. Februar gegen die „neue Barmherzigkeit“ von Papst Franziskus protestiert worden, in deren Namen er unter anderem den Orden der Franziskaner der Immakulata und den Malteserorden „geköpft“ habe.

Eine Überwachungskamera hat die Anbringung der Protestplakate gegen die Amtsführung des amtierenden Papstes rund um den Vatikan festgehalten. „Der Täter ist überführt“, gab die DIGOS bekannt. Auf der eigens dazu abgehaltenen Pressekonferenz wurde das Beweisfoto vorgelegt. Es versetzte die anwesenden Journalisten in hellste Aufregung. Die Sensation war perfekt! Das „schreckliche Psychodelikt“ gegen den amtierenden Papst wurde verübt von … (siehe Bild).

PS: Eine nicht ernstzunehmende Meldung in ernster (Karnevals-) Zeit. Die Fotomontage, um eine solche handelt es, um das klarzustellen, wurde von Danilo Santini erstellt. Bergoglianische Kreise werden Santini und seinen Blog „Existentiell randständig“ gewiß einer „papstfeindlichen, traditionalistischen Galaxie“ zuzuordnen wissen. Wir veröffentlichen das „Beweisfoto“ in großem Respekt gegenüber Benedikt XVI. und in großer Sorge über die Amtsführung von Papst Franziskus, vor allem aber, um Ihnen auch in solchen Zeiten, ein Lächeln zu schenken.

Text: Die Redaktion

Bild: Esistenzialmente periferico

