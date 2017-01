Jesuiten bieten Exerzitien „mit Luther und Ignatius als Glaubenszeugen“

(Wien) Wiens Jesuiten möchten mit „Ökumenischen Exerzitien im Alltag mit Luther und Ignatius als Glaubenszeugen“ schaffen, was noch keinem gelungen ist: die Quadratur des Kreises.

Unter dem Motto „Mein Leben reformieren“ werden im März an jedem Donnerstag an der Wiener Jesuitenkirche am Ignaz-Seipel-Platz „Exerzitien im Alltag“ angeboten. Die „Initiative der Jesuiten in Wien 1“, wie es auf den Plakaten und Einladungszetteln heißt, birgt eine „ökumenische“ Sensation. Die Exerzitien im Alltag finden „mit Luther und Ignatius als Glaubenszeugen“ statt.

„Reformation“ und „Gegenreformation“

Mit Luther ist der Sachse Martin Luther gemeint, der im Januar 1521 von Papst Leo X. als Häretiker exkommuniziert wurde, und über den im Mai desselben Jahres von Kaiser Karl V. die Reichsacht verhängt wurde. Luther schaffte das Weihepriestertum und die Heilige Messe ab und bis auf die Taufe alle Sakramente. Er verfaßte zwar die Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, behauptete aber, daß der Mensch keinen freien Willen habe.

Mit Ignatius ist der heilige Ignatius von Loyola, ein Baske, gemeint, der zeitgleich im Mai 1521 als Soldat im Krieg gegen Frankreich schwer verletzt wurde. Während seiner Genesung im Kloster Montserrat legte er eine Lebensbeichte ab und die Waffen nieder und wurde vom adeligen Soldaten zum armen Pilger.1534 legte er durch ein Gelöbnis in Paris den Grundstein zum Jesuitenorden, der sich in den Dienst des von Luther verhaßten Papsttums stellte, um in den Ländern zu missionieren, die durch Luther und andere „Reformatoren“ von der Kirche abgefallen waren.

Als Loyola 1556, zehn Jahre nach Luther, stirbt, zählte der Jesuitenorden bereits über 1000 Mitglieder. Der baskische Adelige, der freiwillig zum Bettler geworden war, hatte die Keimzelle zur „Fußtruppe“ für die katholische Erneuerung gelegt, die als „Gegenreformation“ in die Geschichte eingehen sollte.

Was jahrhundertelang Symbolfiguren von „Reformation“ und „Gegenreformation“ waren, wollen die Jesuiten der Wiener Altstadt einem radikalen Geschichtsrevisionismus unterziehen und zu trauter Harmonie und Eintracht zusammenpressen. Die„kontroverstheologische“ Sicht Luthers und des heiligen Ignatius soll durch eine ökumenische-dialogische Sicht ersetzt werden. Man könnte auch sagen, die wirkliche Sichtweise der Betroffenen soll durch eine fiktive, 500 Jahre später gewünschte Sichtweise übertüncht werden.

Mit einer Selbstverständlichkeit wird von den Jesuiten suggeriert, daß Martin Luther und der heilige Ignatius „Zeugen“ desselben Glaubens seien.

Papst Franziskus: „Luther wollte Kirche erneuern, nicht spalten“

Bereits 2014 hatte die Deutsche Jesuitenprovinz die Juni-Ausgabe ihrer Monatszeitschrift Jesuiten „Ignatius und Luther“ gewidmet.

Völlig unhistorisch, wie die angekündigten „Ökumenischen Exerzitien“, wurde darin Luther vom Jesuiten Markus Schmidt in dessen Aufsatz „Luther aus der Sicht eines Jesuiten heute“ skizziert. Schmidt kann nichts Anstößiges an Luthers Leben, Wirken und Schriften finden. Er biegt Luther so zurecht, daß er perfekt in das gewünschte Ökumeneverständnis des „gemeinsamen Reformationsgedenkens“ des 21. Jahrhunderts paßt. Schmidt ist Assistenzprofessor am Institut für Systemische Theologie der der Universität Innsbruck.

Weit ehrlicher ist der Artikel des Protestanten Christoph Picker zum Thema „Stolz und Vorurteil. Wie sehen Protestanten heute Ignatius?“ Picker ist Direktor der Evangelischen Akademie der Pfalz.

Am vergangenen 19. Januar empfing Papst Franziskus eine „ökumenische Delegation“ aus Finnland. In seiner Ansprache sagte er:

„In Lund wurde daran erinnert, daß es vor 500 Jahren die Absicht Martin Luthers war, die Kirche zu erneuern, nicht zu spalten.“

Das haben bisher so ähnlich nur die Protestanten behauptet. Wer die Geschichte kennt, weiß, daß es anders war. Angesichts solcher päpstlicher Worte, scheinen die Wiener „Exerzitien im Alltag mit Luther und Ignatius“ nur eine logische Konsequenz.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: JesuitenWien1/Jesuiten (Screenshots)

Merken

Merken

Merken

Merken

drucken