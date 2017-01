Die Verwirrung durch Amoris laetitia: In manchen Diözesen gilt „Ja“ und „Nein“ – Das Beispiel Florenz

(Florenz) Das umstrittene nachsynodale Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus produziert in der katholischen Kirche Spaltung und Durcheinander. Wie Amoris laetitia im Erzbistum Florenz funktioniert, schildert der Vatikanist Sandro Magister. Seine Zusammenfassung lautet: „Ob Ja oder Nein scheint einerlei“.

Aus Malta vom 6. Januar und vom Personalordinariat Kathedra Petri vom 16. Januar stammen nur die vorerst jüngsten Instruktionen für Klerus und Gläubige zum umstrittenen Dokument Amoris laetitia. Die beiden Instruktionen könnten nicht gegensätzlicher sein. Sie stellen einen regelrechten Widerspruch dar. Das Personalordinariat der ehemaligen Anglikaner und Episkopalen Nordamerikas bestätigte die überlieferte Praxis und schärft ein, daß es für wiederverheiratete Geschiedene unmöglich ist, die Heilige Kommunion zu empfangen, solange sie nicht bereuen und ihre Situation ändern. Das genaue Gegenteil sagen zeitgleich die Bischöfe von Malta. Sie behaupten, daß wiederverheirateten Geschiedenen, wenn sie sich selbst für würdig halten, die Heilige Kommunion gar nicht verweigert werden könne. Sollten Priester es dennoch tun, droht ihnen Bischof Grech von Gozo mit der Suspendierung a divinis.

„Die Instruktionen sind häufig untereinander im Widerspruch, weshalb es dazu kommt, daß in einer Diözese die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, die more uxorio leben, zugelassen ist, in einer anderen, vielleicht sogar benachbarten Diözese hingegen nicht“, so Magister.