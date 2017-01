Moment der Verwirrung: Anglikaner und Katholiken beschäftigen sich lieber mit CO2 und Geburtenkontrolle

„In Ermangelung zu rettender Seelen und zu vergebender Sünden stürzen sich Anglikaner und Katholiken auf CO2 und Geburtenkontrolle. Die Kirche von England leidet unter einem wachsenden Schwund an Gläubigen, weil sie lieber Zeit findet, sich mit dem Kohlenstoffdioxidaustoß zu beschäftigen. Der Vatikan lädt inzwischen Verfechter der selektiven Abtreibung ein, darüber zu sprechen, ‚wie man die Natur retten kann, von der wir abhängen‘. Und das in einem Moment der Verwirrung darüber, was Sünde ist und was nicht, und darüber, welche Verhaltensweisen zu verurteilen sind und welche als Zeichen der Zeit zu akzeptieren sind.“