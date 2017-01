Stimmungslage im Vatikan zum Jahresbeginn 2017 in drei Teilen

(Rom) Ein Stimmungsbild in drei Teilen des Klimas, das zum Jahresbeginn 2017 im Vatikan herrscht, dargestellt anhand einer Karikatur und zweier Zitate.

Der Vatikanist Sandro Magister führt Buch über die Stellungnahmen von Kardinälen zu den Dubia (Zweifeln) der vier namhaften Purpurträger Walter Kardinal Brandmüller, Raymond Leo Kardinal Burke, Carlo Kardinal Caffarra und Joachim Kardinal Meisner zum höchst umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus. Magister verzeichnet, ob Kardinäle sich hinter die Dubia stellen oder das befremdliche Schweigen von Papst Franziskus unterstützen. Der aktuelle Stand lautet: „Die vier Kardinäle liegen 14:9 vorne“. Magister übernahm dazu eine Karikatur der traditionsverbundenen US-Nachrichtenseite The Remnant vom 30. Dezember 2016 mit einer klaren Botschaft:

Sie zeigt, daß die vier Kardinäle mit ihren Dubia auf dem sicheren Stamm der kirchlichen Lehre sitzen und von dieser Orthodoxie aus Papst Franziskus ihre Zweifel zu Amoris laetitia entgegenhalten. Der Papst hingegen sitzt mit seinen Anhängern am äußersten Ende eines abstehenden Astes. Er grollt sichtlich und dreht den Kardinälen und ihren Fragen beleidigt den Rücken zu. Der Vorsitzende der Rota Romana, Msgr. Pio Vito Pinto, beschimpft die vier Kardinäle als „Schismatiker“, während Kardinal Walter Kasper grinsend den Ast absägt, auf dem Papst Franziskus und Msgr. Pinto und er selbst sitzen.

Zitat 1

Am 26. Dezember 2016 schrieb Vatikanist Marco Tosatti auf seinem Blog Stilum Curiae über die Römische Kurie und die Ausübung der Leitungsvollmacht in der Kirche durch Papst Franziskus, die „perplex“ machen. Konkret geht es um die Weihnachtsschelte an die Kurienmitarbeiter, denen der Papst „böswilligen Widerstand“ vorwarf.

„Was man an der Kurie wahrnimmt, ist etwas anderes; und es handelt sich nicht um Widerstand, sondern um Angst, Unzufriedenheit und Gefühle, die einem ganz anderen Kontext zuzuordnen sind.“

Zitat 2

Ein portugiesischsprachiger Priester, der unter dem Pseudonym „Padre Romano“ den Blog Fratres in Unum betreibt, schrieb am 3. Januar 2017:

„Das Gespräch mit einigen, die im Vatikan arbeiten, bestätigte, was gesagt wird: In den Sacri Palazzi [Vatikan] herrscht ein Klima der Angst und des Mißtrauens. Ich wurde eingeladen das Büro zu verlassen und zwei Schritt zu gehen, weil – wie mein Gesprächspartner sagte, der immer mit leiser Stimme sprach: Die Wände haben Ohren.“

Text: Giuseppe Nardi

Bild: The Remnant

