Interview mit Kardinal Burke über die Dubia (Zweifel) zu „Amoris laetitia“ und die aktuelle Lage der Kirche

(Rom) Kardinal Raymond Burke gewährte EWTN ein Interview, das von Raymond Arroyo für die Sendung The World Over geführt wurde. Gesendet wurde es am vergangenen Donnerstag, dem 15. Dezember. Hauptthema waren die fünf Zweifel (Dubia), die Kardinal Burke zusammen mit drei weiteren bekannten Kardinälen, Walter Kardinal Brandmüller, Carlo Kardinal Caffarra und Joachim Kardinal Meisner, am 19. September vertraulich bei der römischen Glaubenskongregation für Papst Franziskus hinterlegten.

Darin fordern sie den Papst auf, Unklarheiten und Zweideutigkeiten im nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia zu klären, die in der Kirche zu erheblicher Verwirrung geführt haben. Da die vier Unterzeichner keine Antwort erhielten, gingen sie am 14. November mit ihren Dubia an die Öffentlichkeit. Kardinal Burke schildert die durch „konfuse“ Formulierungen in Amoris laetitia entstandene Lage, spricht über die Enzyklika Veritatis splendor, antwortet auf „irrige“ Aussagen des Papst-Vertrauten Pater Antonio Spadaro, Schriftleiter der Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica, und von Kardinal Christoph Schönborn, und über „private Meinungen“ von Papst Franziskus. Der US-amerikanische Kardinal und Kirchenrechtler warnt vor der „Politisierung der Kirche“ durch die starke Betonung von Lagerzuweisungen, wie er sie auf Seiten der Verteidiger von Amoris laetitia ausmacht. Dies richte in der Kirche „großen Schaden“ an.

Text: Giuseppe Nardi

Bild: EWTN/The World Over (Screenshot)

